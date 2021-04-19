Катунь24: В Барнауле могут построить спортивный комплекс на участке с подземными погребами

Аукцион на право заключения договоров аренды земельного участка, расположенного на ул. Попова, 37в, объявили в Барнауле. Его площадь составляет 1 538 кв. м, а по разрешенному использованию здесь можно построить комплекс физкультурно-оздоровительного назначения, вместимостью не более 100 мест.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», сейчас здесь расположены индивидуальные погреба. Права собственности на них не зарегистрированы.

Аукцион состоится 12 мая, с победителем заключат договор аренды на 4 года и 10 месяцев. За этот период он должен будет разработать и реализовать проект нового здания или сооружения. Начальная цена лота, а также ежегодная плата, составляет 149 248 рублей.

Рядом с участком находятся жилые многоквартирные дома, общеобразовательная и художественная школы, детский сад, поликлиника № 11, инфекционный стационар, перинатальный центр, краевая детская больница, морг и гаражные комплексы.

Катунь24