Катунь24: В Алтайском крае может появиться единый оператор газификации, который упростит процедуру подключения к сетям

Партия «Единая Россия» на федеральном уровне будет добиваться, чтобы жителей РФ бесплатно подключали к газу. Соответствующие предложения будут направлены президенту, сообщается на сайте «ЕР».

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С просьбой решить вопрос завышенных цен на подключение к газу обратились жители деревни Грузины в Тверской области во время рабочей поездки врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина. Сейчас стоимость услуги зачастую очень высока.

Кобылкин отметил, что партия получает похожие обращения от жителей большинства регионов страны.

«Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно», — сказал врио замсекретаря Генсовета «Единой России».

Кобылкин напомнил, что партия ранее уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром».

Чтобы выполнить поручение Владимира Путина и поэтапно завершить газификацию к 2030 году, необходимо законодательно закрепить создание в стране единого регионального оператора в этой сфере — об этом ранее заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Оператор должен будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу «одного окна» — их можно будет заключить, в том числе, через МФЦ и Госуслуги. Это вдвое сократит сроки подключения.

Напомним, в прошлом году правительство Алтайского края и ПАО «Газпром» подписали программу газификации региона на 2021-2025 годы. За это время компания инвестирует в Алтайский край около 60 млрд рублей – это наибольший объем средств среди всех субъектов страны. Предусмотрено проектирование и строительство 9 межпоселковых газопроводов до 21 населенного пункта. Задача в регионе — обеспечить синхронизацию работ «Газпрома» с реализацией региональных программ. За пять лет на эти цели планируется направить более 3 млрд рублей из краевого бюджета. Это позволит построить 61 км внутрипоселковых газопроводов, подготовить к приему природного газа более 3 тысяч домовладений и 27 котельных.

Катунь24