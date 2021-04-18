Катунь24: Врач рассказал, какие привычки вызывают бессонницу

Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что чаще всего к бессоннице приводят неправильные действия человека.

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Во-первых, врач рекомендовал не смотреть на часы при пробуждении ночью.

«Будете смотреть на часы, а они у многих светящиеся, у вас включится: «Слушай, а через два часа вставать», — пояснил Мясников.

Специалист посоветовал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время вне зависимости от дня недели.

«В одиннадцать лег — в семь встал. В десять лег — в шесть встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что, если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днем и утром: по-прежнему в семь подъем. <…> Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью», — подчеркнул Мясников.

Также специалист не советует лежать на кровати днем.

«У вас не должно быть даже мысли, что вы можете лежать на кровати просто так. Кровать — это рефлекс ко сну», — подчеркнул телеведущий.

Если вы не можете уснуть, то следует встать с кровати, походить и успокоиться. Но не стоит в это время смотреть на экран гаджета, курить, пить алкоголь и начинать есть, заключил врач.

Катунь24