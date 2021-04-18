Катунь24: В МЧС сообщили о стабилизации паводковой обстановки в Алтайском крае

Прогнозировать дальнейшее развитие событий сложно, поскольку на него оказывают влияние слишком много различных факторов, отметили спасатели.

Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

По прогнозам синоптиков, с 16 по 18 апреля на реке Бурла продолжится подъем уровней воды в районе села Хабары, возможно подтопление прибрежных территорий.

Сейчас паводок в крае по-прежнему на контроле. По состоянию на 16 апреля, в 7 населенных пунктах 5 муниципальных образований (Краснощековский, Рубцовский, Быстроистокский районы, Алейск, Рубцовск) подтоплены приусадебные участки, участки местных автодорог.

По предварительным данным с начала паводкового сезона негативные последствия притока талых вод отмечены в 46 населенных пунктах в 16 муниципальных образованиях. Всего в эти дни было подтоплено порядка 30 жилых домов, 285 приусадебных участков.

С 12 апреля в Краснощековском, Солтонском, Петропавловском районах была организована работа спасателей аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра (40 человек и 14 единиц техники). Спасатели проводили отсыпку дорожного полотна, отсыпку дамб, откачку воды с низменных участков, оказывали всевозможную помощь гражданам, в том числе в уборке горючего мусора.

Вчера, 16 апреля, спасатели убыли в пункт постоянной дислокации.

Катунь24