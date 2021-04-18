Катунь24: В Барнауле расселят жильцов аварийного дома

5 апреля 2021 года в доме, расположенном по адресу: 1-я Западная, 51, произошло обрушение фасадной балки.

Фото: Катунь 24

Вчера, 16 апреля 2021 года, на встрече с жителями в администрации Октябрьского района заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский заявил, многоквартирный дом обследовала специализированная организация и признала его непригодным для проживания. Здание подлежит сносу, его жильцов расселят. Чтобы ускорить процесс расселения, собственников попросили в ближайшее время предоставить правоустанавливающие документы на квартиры. В течение десяти дней организация проведет оценку жилых помещений для определения их рыночной стоимости, а после чего в течение пяти дней комитет ЖКХ обещает подготовить проекты соглашений с жителями об их выкупе.

Напомним, поздно вечером 5 апреля 2021 года спасатели экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома по адресу: ул. 1-я Западная, 51. В двухэтажном доме возникла угроза обрушения конструкций — фасадной балки. Известно, что дом признали аварийным в феврале 2019 года. Глава Барнаула лично навестил жильцов.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность.

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Катунь24