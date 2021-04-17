Катунь24: В Барнауле проверили соблюдение масочного режима водителями и кондукторами общественного транспорта

Две группы сотрудников Управления Роспотребнадзора и Госавтоинспекции Барнаула вышли сегодня на линии городского транспорта с профилактическим рейдом. Они проверили, соблюдают ли водители и кондукторы санитарно-эпидемиологические требования.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле проверили соблюдение масочного режима водителями и кондукторами общественного транспорта

Несмотря на то, что ситуация по распространению COVID-19 стабилизировалась, случаи заболевания продолжают регистрироваться. Кроме того, существует риск завоза мутировавших штаммов из-за рубежа. Поэтому Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдать противоэпидемические меры: масочный режим, социальную дистанцию, дезинфекцию в общественных местах.

За первый квартал 2021 года на горячую линию поступило 68 таких обращений. Ответственность за обеспечение соблюдения масочного режима возлагается в данном случае на водителей и кондукторов городского транспорта. Поэтому они вправе отказать пассажиру без маски в обслуживании. По результатам рейда за полное отсутствие маски сегодня составлено 4 протокола на водителей автобусных маршрутов. Двое из них оказались повторными нарушителями. Рейды по соблюдению масочного режима в транспорте будут продолжаться.

Катунь24