Катунь24: Власти Алтайского края готовят решение по обновлению автобусного парка в городах и районах

Сегодня, 16 апреля, глава региона и члены правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края» обсудили ряд вопросов, актуальных для большинства территорий региона.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Власти Алтайского края готовят решение по обновлению автобусного парка в городах и районах

Председатель Ассоциации, глава Алейского района Светлана Агаркова затронула тему организации внутримуниципальных пассажирских перевозок. Основная проблема в этой сфере – изношенность автобусного парка и необходимость обновления техники. По мнению руководителей районов и городов края, без финансовой помощи из края решить этот вопрос муниципалитеты не в состоянии. Светлана Агаркова предложила использовать опыт по приобретению дорожной техники. Напомним, в конце января 2020 года губернатор Виктор Томенко принял решение о выделении из краевого бюджета дополнительных средств на обновление дорожной и коммунальной техники. По состоянию на сегодня на эти цели выделено около 500 миллионов рублей. Около 90 единиц специального транспорта было направлено для содержания улично-дорожной сети в муниципалитеты, где традиционно наиболее снежные зимы. Это Барнаул, Бийск, Рубцовск, Горняк, Змеиногорск, Заринск, а также другие территории.

«Мы пережили непростую зиму 2020-21 годов, но поставка техники в муниципалитеты нивелировала прохождение сложного зимнего периода», — сказала председатель Ассоциации.

Она поблагодарила губернатора за помощь правительства края в этом направлении.

Виктор Томенко отметил, что в 2021 году поставки новой дорожной техники будут продолжены. Глава региона подчеркнул, что нужна системная работа по организации пассажирских перевозок на муниципальном и межмуниципальном уровне.

«Последние годы вливаний в эту сферу не было. Нужны среднесрочные и долгосрочные перспективы. Учитывая остроту ситуации и исходя из имеющихся возможностей, мы на краевом уровне примем решение по обновлению пассажирского автотранспорта муниципалитетов», — сказал Виктор Томенко.

«Очень важно обсуждать проблемы, которые вы сегодня поднимаете. Возможность получения обратной связи из наших городов и сел – это основная цель нашего взаимодействия. Предлагаю продолжить наши регулярные встречи, обсуждать насущные вопросы наших граждан, чтобы вырабатывать наиболее эффективное решение задач, которые ставят перед нами жители края», — подчеркнул глава региона.

Катунь24