Катунь24: В Алтайском крае может снова начаться снегопад

Региональный Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие выходные.

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Завтра, 17 апреля 2021 года, в Алтайском крае в утренние часы в отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура при этом составит +4…+9 градусов, местами по югу до +14 градусов тепла. В Барнауле также ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в утренние часы на дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 18 апреля, осадков в регионе не ожидается, температура по региону составит +7…+12 градусов. Однако уже в понедельник, 19 апреля, на большей части территории края синоптики также обещают небольшие, местами по востоку умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможно появление временного снежного покрова и гололедицы на дорогах. Столбики термометров покажут +1…+6 градусов.

Катунь24