Катунь24: В барнаульском парке «Юбилейный» проведут субботник перед Днём Победы

Катунь24: В барнаульском парке «Юбилейный» проведут субботник перед Днём Победы17.04.2021
8 мая в 11:00 в парке «Юбилейный», созданном в честь юбилея Великой Победы, состоится субботник.
Фото: администрация Барнаула
После проведения проекта «Народная лыжня» Министерство спорта вместе с Алексеем Дворниковым, исполнительным директором Олимпийского совета Алтайского края, вошли в состав Общественного совета парка «Юбилейный».
«И теперь вместе с неравнодушными горожанами мы продолжаем наводить порядок и наполнять парк жизнью. Теперь мы большая команда. Впереди много работы, нужно обеспечить участников мешками для мусора, перчатками, садовым инвентарем, договориться вывезти мусор», — говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.
Желающих принять участие в субботнике просят по возможности принести с собой секаторы, грабли, лопаты и перчатки.