Катунь24: В Сибири неизвестные выкинули кошку с 14 этажа

Животное от полученных травм погибло.

Фото: «Я живу в Красноярске»

Инцидент произошел 15 апреля в Красноярске в микрорайоне Покровка.

По данным очевидцев, животное сбросили с 14-го этажа дома № 35 на улице Дмитрия Мартынова. Кошка от полученных травм погибла.

Местные жители в паблике «Я живу в Красноярске» написали, что видели, как падала кошка, а неизвестный закрывал окно. По их данным, животное ударилось о металлическое ограждение пандуса около подъезда.

Сотрудники полиции начали проверку, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Катунь24