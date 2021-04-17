Катунь24: В Сибири неизвестные выкинули кошку с 14 этажа

Катунь24: В Сибири неизвестные выкинули кошку с 14 этажа17.04.2021
Животное от полученных травм погибло.
Фото: «Я живу в Красноярске»
Инцидент произошел 15 апреля в Красноярске в микрорайоне Покровка.
По данным очевидцев, животное сбросили с 14-го этажа дома № 35 на улице Дмитрия Мартынова. Кошка от полученных травм погибла.
Местные жители в паблике «Я живу в Красноярске» написали, что видели, как падала кошка, а неизвестный закрывал окно. По их данным, животное ударилось о металлическое ограждение пандуса около подъезда.
Сотрудники полиции начали проверку, сообщили в пресс-службе регионального МВД.