Катунь24: В Роструде назвали способ продлить выходные в мае

Россияне могут получить дополнительные выходные в мае по инициативе работодателя, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости.

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Работодатель имеет право издать локальный нормативный акт о дополнительных выходных. Унифицированная форма такого приказа отсутствует, поэтому он издается в произвольной форме. В документе необходимо указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

«Предоставлен­ие работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных труд­овым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработ­ной платы», — указали в ведомстве.

В Роструде также напомнили, что при пятидневной занятости первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными, граждане будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. 30 апреля рабочий день будет сокращен на 1 час, 7 мая рабочий день будет полноценным.

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