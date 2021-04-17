Катунь24: В Барнауле в апреле ограничат парковку на нескольких участках города

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности этого участка.

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Вчера, 15 апреля 2021 года, в Барнауле установили дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств, на ул. Солнечная поляна на подходе к пересечению с Павловским трактом при движении от ул. Взлетной.

Напомним, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств знаки появятся также 19 апреля 2021 года на улице Кирова в районе пересечения с улицей М. Горького. А с 26 по 30 апреля запланирована установка знаков, ограничивающих остановку транспортных средств в ночное время, рядом с гимназией № 40 (ул. 1905 года в районе здания № 53а на ул. Профинтерна) и в пер. Ядринцева, 61.

Катунь24