Катунь24: В Рубцовске произошла коммунальная авария. Больше 400 человек остались без воды

Бригада рабочих устраняет повреждение.

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Прорыв произошел сегодня, 16 апреля 2021 года, на водоводе диаметром 100 мм по адресу: ул. Громова, 15. Без воды остались два многоквартирных дома по адресам: ул. Громова, 15 и Краснознаменская, 88.

На устранении аварии работают 7 рабочих «Водоканала». Ориентировочное время проведения работ — 6 часов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Для жителей организовали подвоз питьевой воды.

Катунь24