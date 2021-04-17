Катунь24: В Алтайском крае восстановлено движение на двух трассах. Обновлено: все дороги открыты для проезда

Катунь24: В Алтайском крае восстановлено движение на двух трассах. Обновлено: все дороги открыты для проезда17.04.2021
Ранее перемещение было ограничено из-за паводковой обстановки в регионе.
Фото: mintrans22.ru
Восстановлен проезд на двух краевых дорогах: Алейск – Безголосово – а/д К-13 и Алейск – Петропавловское – Смоленское между с. Новопокровка Быстроистокского района и с. Паутово в Петропавловском районе.
Таким образом, движение остается закрытым для всех видов транспорта на участке дороги Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское, сообщает региональный Минтранс.
ОБНОВЛЕНО: Устранены также последствия переливов и подтопления подъездов к мосту через реку Ануй. Участок дороги Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское также открыт для проезда.
Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:
дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
дежурный службы МЧС: (3852) 65-82-19;
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.