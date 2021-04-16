Катунь24: Виктор Томенко принял участие в заседании Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив под руководством Президента России

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совместное заседание Президиума Государственного совета и автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», посвященное социальным вопросам.

Фото: официальный сайт Алтайского края Embedded video for Виктор Томенко принял участие в заседании Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив под руководством Президента России

Речь шла о повышении доступности и улучшении качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты. Комплекс направленных на это мер федерального и регионального уровней разработан в рамках Национальной социальной инициативы, которая реализуется Агентством стратегических инициатив по поручению главы государства.

«Смысл этого общественно значимого проекта — улучшить, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан», — подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин.

Стоит отметить, что Алтайский край принимает активное участие в формировании Национальной социальной инициативы в области здравоохранения, образования, социальной защиты и занятости населения. Соответствующие предложения направлялись в адрес Агентства стратегических инициатив.

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина пояснила, что серьезные изменения должны произойти в работе социальной службы.

«Главная цель новой национальной инициативы — удовлетворение качеством предоставления социальных услуг, сокращение пакета документов и срока принятия решений», — отметила Наталья Оськина.

По словам главы Минобрнауки Алтайского края Максима Костенко, в соответствии с Национальной социальной инициативой в регионе уже в этом году начнут предоставлять отдельные услуги.

«В этом году упростится порядок устройства детей в учреждения дополнительного образования», — рассказал министр.

В здравоохранении Алтайского края реализуются современные бережливые технологии, активно внедряются цифровые сервисы, направленные на повышение доступности медицинской помощи.

Совместно с Минсоцзащиты Алтайского края отрабатываются новые подходы по долговременному уходу за пожилыми гражданами. У каждого гражданина появится личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг.

Большие изменения происходят в службе занятости Алтайского края. Как отметила начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура, переход на единый формат «Работа России — кадровый центр» осуществляется в центре занятости города Барнаула.

«Новые бережливые технологии работы тиражируются во всех центрах занятости региона. Создана служба карьерных консультантов, которые оказывают помощь гражданам в конкретных жизненных ситуациях», — рассказала она.

Катунь24