Катунь24: В России ужесточат наказание за домашнее насилие

Предложение в Госдуму внес Верховный суд России.

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Согласно законопроекту, дела о побоях и домашнем насилии предлагают перевести из частного в частно-публичное обвинение. То есть такие дела нельзя будет прекратить по примирению сторон.

Если сейчас собирать доказательства, чтобы подтвердить факт насилия, обязаны сами потерпевшие, то после внесения изменений это будут обязаны делать представители правоохранительных органов.

Отметим, в начале апреля Конституционный суд вынес постановление, обязывающее власти внести изменения в статью 116.1 УК РФ (нанесение побоев), по которой проходят дела о домашнем насилии, с тем, чтобы за каждое повторное правонарушение подобного рода наступала уголовная ответственность.

Как пишет газета «Известия», сейчас из-за неточных формулировок человек, наносивший побои три раза или более, может вновь попасть под действие административной статьи. Конституционный суд обратил внимание на это после рассмотрения жалобы россиянки, которую несколько раз избивал брат.

Повторное преступление наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.

Если же на момент повторного совершения преступления гражданин уже понес административное наказание (например, выплатил назначенный штраф), то, согласно статье, уголовное наказание к нему нельзя применить.

Катунь24