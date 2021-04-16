Катунь24: В Алтайском крае появился первый пятизвездочный отель

Высшую квалификацию «пять звёзд» получил барнаульский парк-отель «Зарядье».

Фото: vk.com/zarecie_barnaul

Решение о присвоении новой категории опубликовано на сайте Федерального агентства по туризму.

Регистрационный номер о присвоении категории «пять звёзд» был выдан отелю 7 апреля 2021 года. Статус будет действителен до 6 апреля 2014 года.

Самая большая категория отелей до этого момента была «четыре звезды». Большая часть отелей с такой квалификацией находится в Белокурихе.

Катунь24