Катунь24: В Японии кошку, спасшую человека, назначили полицмейстером

Правда, всего на один день.

Фото: телекомпания NHK

Кошку по кличке Коко на один день назначили руководителем полицейского управления японского города Тояма. В 2020 году животное помогло спасти жизнь местному жителю. Эту историю рассказала японская телекомпания NHK.

Жительница Тоямы прогуливалась по городу и заметила кошку, которая пристально смотрела в сторону оросительного канала. Женщина проследила за направлением ее взгляда и обнаружила, что на дне ирригационного сооружения лежит мужчина без сознания. Он рисковал захлебнуться из-за невысокого уровня воды.

Горожане общими усилиями вытащили пострадавшего, а прибывшие на место врачи привели в чувство мужчину.

Героиню Коко тогда власти представили к награде. И за её заслуги на один день она стала главой управления полиции Тоямы.

«И впредь торжественно обещаю быть бдительной в ходе своих прогулок», — такие слова присяги дала кошка.

Животное даже поставило лапой печать, обмакнув ее в красные чернила.

去年、富山市内の用水路で倒れていた高齢の男性に気付き、救助につなげたとして警察から表彰された猫が、春の全国交通安全運動に合わせて一日警察署長に任命されました。https://t.co/VLGh1UgDE3#nhk_video pic.twitter.com/IpPo3PEgid — NHKニュース (@nhk_news) April 14, 2021

Катунь24