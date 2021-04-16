Катунь24: В Японии кошку, спасшую человека, назначили полицмейстером

Катунь24: В Японии кошку, спасшую человека, назначили полицмейстером

16.04.2021 0 Автор Горняк22

Правда, всего на один день.

Фото: телекомпания NHK

Кошку по кличке Коко на один день назначили руководителем полицейского управления японского города Тояма. В 2020 году животное помогло спасти жизнь местному жителю. Эту историю рассказала японская телекомпания NHK.

Жительница Тоямы прогуливалась по городу и заметила кошку, которая пристально смотрела в сторону оросительного канала. Женщина проследила за направлением ее взгляда и обнаружила, что на дне ирригационного сооружения лежит мужчина без сознания. Он рисковал захлебнуться из-за невысокого уровня воды.

Горожане общими усилиями вытащили пострадавшего, а прибывшие на место врачи привели в чувство мужчину.

Героиню Коко тогда власти представили к награде. И за её заслуги на один день она стала главой управления полиции Тоямы.

«И впредь торжественно обещаю быть бдительной в ходе своих прогулок», — такие слова присяги дала кошка.

Животное даже поставило лапой печать, обмакнув ее в красные чернила.

Катунь24

РубрикаАлтайский край

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