Катунь24: В Барнауле временно приостановили строительство скандального дома на улице Гущина

Ранее против стройки протестовали жители соседних домов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле временно приостановили строительство скандального дома на улице Гущина

Застройщик высотки между домами на улице Гущина, 150/3 и 150/4 приостановил возведение здания. Местные жители не хотели терять площадь под парковку, детскую площадку и считали, что высотное здание перекроет им солнечный свет.

По информации пресс-службы городской администрации, инициативная группа жильцов встретилась с директором компании-застройщика. Руководитель «Регионстроя» предложил компенсировать неудобства: построить отдельную парковку и детскую площадку, но жильцы на это не согласились.

Глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин предложил им обжаловать результаты экспертизы проекта в суде. Администрация готова помочь с юридической стороной вопроса, отметил он. Работы на данном объекте временно приостановили.

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