Катунь24: В Барнауле временно приостановили строительство скандального дома на улице Гущина

Катунь24: В Барнауле временно приостановили строительство скандального дома на улице Гущина16.04.2021
Ранее против стройки протестовали жители соседних домов.
Фото: Катунь 24
Застройщик высотки между домами на улице Гущина, 150/3 и 150/4 приостановил возведение здания. Местные жители не хотели терять площадь под парковку, детскую площадку и считали, что высотное здание перекроет им солнечный свет.
По информации пресс-службы городской администрации, инициативная группа жильцов встретилась с директором компании-застройщика. Руководитель «Регионстроя» предложил компенсировать неудобства: построить отдельную парковку и детскую площадку, но жильцы на это не согласились.
Глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин предложил им обжаловать результаты экспертизы проекта в суде. Администрация готова помочь с юридической стороной вопроса, отметил он. Работы на данном объекте временно приостановили.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ: «Здания могут рухнуть»: в Барнауле за кардиоцентром может появиться еще одна многоэтажка, но местные жители против