Катунь24: В Барнауле горит АЗС. Обновлено: информация от МЧС

Видеозаписями пожара поделились подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Фото: "Инцидент Барнаул"

Подписчики сообщают, что, по предварительным данным, горит автозаправочная станция на улице Садовой в поселке Лебяжье. Со слов свидетелей, загорелись цистерны с горючим. Над местом пожара поднимается плотный черный дым.

По предварительной информации от ГУ МЧС России по Алтайскому края, площадь возгорания – около 100 кв. м. Создано 2 боевых участка. Работа на месте продолжается.

Катунь24