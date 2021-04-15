Катунь24: В Китае врачи стали доставлять кровь с помощью дронов

Китайские медики стали использовать беспилотные летательные аппараты, для того чтобы оперативно доставлять кровь и медикаменты, минуя пробки на дорогах. Об этом сообщает газета China daily.

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Как сообщает издание, пробки на дорогах в китайских городах усложняют работу врачам и медицинским службам доставки, которые перевозят в больницы препараты первой необходимости, включая кровь. Чтобы не ставить под угрозу жизни людей, в провинции Чжэцзян решили применять дроны, которые бы с легкостью преодолевали любые дорожные заторы. В конце марта 2021 года в рамках эксперимента в Ханчжоу беспилотник стартовал из центра по переливанию крови, чтобы доставить плазму и несколько пакетов со льдом в госпиталь, который расположен в трёх километрах.

Весь путь беспилотник с помощью компьютера сопровождали медики и представители технического персонала. Для пробного полёта использовалась новейшая модель дрона, способная передвигаться в непогоду, в том числе при ураганном ветре, уточняет ресурс.

За один рейс дрон может доставить 4-5 литров крови, по данным издания, по стоимости такая транспортировка обойдётся дешевле автомобильной. Однако главное преимущество — отсутствие пробок. Руководитель станции скорой помощи Ханчжоу Чжан Мао считает, что в некоторых случаях быстрая доставка плазмы может оказаться критически важной для сложных пациентов.

После пробного полёта в Ханчжоу заработал круглосуточный сервис по доставке крови с помощью беспилотников. Газета полагает, что эта полезная практика может со временем распространиться по всему Китаю. Также не исключено, что в будущем дроны смогут перевозить не только кровь, но и дефибрилляторы, а также другие необходимые аппараты.

Катунь24