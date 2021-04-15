Катунь24: В Новоалтайске откроют геронтологическое отделение в комплексном центре

В конце 2021 года на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска откроют геронтологическое отделение. На ремонт помещений из краевого бюджета в 2020 году выделили 5,2 миллиона рублей.

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Министерство социальной защиты Алтайского края сообщает, что в центре провели демонтаж и устройство пола, уложили плитку, усилили проемы, установили новые двери, обновили водопровод, системы канализации, отопления и вентиляции.

Также в здании заменили приборы учета и установили водонагреватели. Работы продолжаются.

Катунь24