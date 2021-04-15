Катунь24: В Барнауле проверили качество отремонтированных дорог

С 12 апреля началось ежегодное комиссионное обследование дорог, обустроенных с 2017 по 2020 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Представители межведомственной комиссии проверяют их техническое состояние до конца апреля 2021 года.

Фото: barnaul.org

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат рассказал, что после проверки специалисты отремонтируют все поврежденные участки дорог.

«По результатам обхода каждого участка создается дефектная ведомость, на ее основании выдаются предписания или требования по устранению обнаруженных недостатков. Работа с гарантийными объектами не менее значима, чем ремонт дорожной сети: важно не только обустроить участок дороги, но сохранить его в надлежащем состоянии во время эксплуатации», – рассказал Иван Гармат.

Сегодня, 14 апреля 2021 года, провели проверку участка дороги по ул. Понтонный Мост от ул. Красноярской до ул. Понтонный Мост, 231. Ремонт выполнен в 2020 году ООО «Алтайдорстрой». Протяженность участка – 1,6 км, площадь ремонта – более 13 тысяч квадратных метров. Стоимость работ составила более 46 млн рублей. Здесь положено основание проезжей части из щебня с добавлением цемента, покрытие из асфальтобетонной смеси, обустроены заездные карманы и остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По улице Понтонный Мост до 2020 года не было дороги как таковой, только направление. Сегодня дорога соединяет площадку по производству и доставке песка, щебня с Барнаулом. Поскольку здесь расположена промышленная зона и по соседству – частный сектор, жители жаловались на шум и пыль из-за тяжелой техники. Решению этой проблемы во многом способствовало именно обустройство дороги. В целом ремонт сделан очень хорошо, посмотрим, как участок будет эксплуатироваться в дальнейшем», – подчеркнул депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ильиных.

Руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк также отметил, что дорожники призывают горожан сигнализировать о проблемах, для этого есть «Карта убитых дорог» и мобильное приложение.

За четыре года на территории города Барнаула в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены работы по ремонту 148 объектов, строительству двух дорог, выполнена реконструкция одного объекта общей протяженностью 222,5 км. Кроме улицы Понтонный Мост комиссия уже проверила участки дорог на улицах 8 Марта, 9 Января, Карла Маркса, Профсоюзов, Папанинцев, Кирова, Мерзликина, Льва Толстого, Максима Горького.

Катунь24