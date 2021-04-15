Катунь24: Водители «Почты России» в Барнауле временно парализовали работу сортировочного центра

В Барнаульском сортировочном центре водители отказались заниматься погрузкой и разгрузкой корреспонденции и посылок, сообщают «Вести Алтай». По их словам, им за это перестали платить.

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Водители сослались на то, что в договоре у них нет ни слова про погрузку. Раньше, говорят рабочие, за дополнительную работу им добавляли почти 5000 рублей в месяц к зарплате. В сортировочном центре работают в основном женщины, как и в почтовых отделениях. Брать на себя работу грузчиков поэтому некому.

Подогнанные к зданию сортировочного центра грузовики простояли почти час, пока руководство филиала вело переговоры. Позже водители всё же принялись за погрузочные работы, а в руководстве алтайского филиала «Почты России» происшествие назвали недоразумением.

«Водители этого подразделения раньше получали доплаты за перевозку и сопровождение денежных средств. Эта доплата начислялась ежемесячно по приказу. Сейчас эту услугу выполняет фирма, с которой мы заключили договор на инкассаторские услуги», — объяснила Галина Гордиенко, руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» АО «Почта России».

Таким образом, погрузочно-разгрузочные работы не оплачивались и раньше. Как в компании собираются решать вопрос с водителями, пока неясно.

Катунь24