Катунь24: В частном секторе Барнаула начали приводить в порядок адресные указатели

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения в Барнауле ведётся работа по упорядочению адресного хозяйства.

Фото: официальный сайт Барнаула

Специалисты Научногородокской сельской администрации совместно с представителями звена «Муниципальный дозор» народной дружины «Барнаульская» вышли в рейд по улицам села Гоньба.

Собственников частных жилых домов информировали о необходимости установки адресных указателей в случае их отсутствия, а также их замены при выявлении деформации или ржавчины.

Всего с начала 2021 года на территории, подведомственной Научногородокской сельской администрации, провели 14 подобных рейдов, собственникам домовладений вручено 207 уведомлений и 19 временных адресных табличек, сообщает официальный сайт Барнаула.

В Октябрьском районе при поддержке депутата АКЗС Артема Шамкова более 10 адресных табличек разместили на домах посёлка Ильича и микрорайона ВРЗ на улицах Парфенова, Воровского, Остров Кораблик, Водопроводной. Установкой указателей занимались сотрудники Барнаульского завода АТИ.

Катунь24