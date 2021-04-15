Катунь24: В Алтайском крае осудили трёх телефонных мошенников

Преступления совершали жители Новосибирска, 1995 и 1996 годов рождения. Правоохранители установили 10 фактов мошенничества.

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Следователи установили, что в период с января по май 2018 года трое граждан арендовали несколько офисных помещений в Новосибирске. Для осуществления своей противоправной деятельности они оборудовали кабинеты компьютерной техникой, средствами сотовой связи и мебелью.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленники использовали классическую схему мошенничества. Согласно разработанному плану, они звонили доверчивым гражданам и, представляясь сотрудниками банков, сообщали, что им одобрен кредит. После чего под различными предлогами якобы для получения денежных средств, доставки и подписания кредитных документов посредством курьерской службы похищали у граждан денежные средства.

За несколько месяцев участники организованной группы похитили более 300 тысяч рублей у граждан, проживающих на территории Северной Осетии, Хабаровского и Алтайского краев. Всего от действий мошенников пострадали десять человек.

Суд в зависимости от роли каждого из обвиняемых назначил двоим участникам организованной группы наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, их сообщнику – лишение свободы на срок три года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Катунь24