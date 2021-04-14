Катунь24: Выплатить три чужих кредита предстоит в ближайшие годы жительнице Барнаула

Женщина попалась на уловки телефонных мошенников. В результате не просто потеряла все свои сбережения, но и попала в долговую яму.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Выплатить три чужих кредита предстоит в ближайшие годы жительнице Барнаула

1,5 млн рублей – цена доверчивости, которую заплатила жительница Барнаула Алена. Вспоминает, ничего не заподозрила, когда якобы сотрудники банка позвонили и сказали, что с ее счета пытаются похитить денежные средства. Сразу после этого раздался еще один звонок, но уже от лжеполицейских. Они уверяли женщину, ситуация под контролем. Но, чтобы помочь им отследить аферистов, Алена должна взять несколько кредитов на свое имя.

В процессе так называемой операции, которая длилась несколько дней, Алена взяла три кредита на общую сумма 1,2 млн рублей. Помимо этого, рассказывает, с ее счета мошенники сняли 300 тысяч рублей. Все это время женщина и подумать не могла, что общается с аферистами. Они грамотно использовали терминологию, были вежливы, но настойчивы.

Телефонное мошенничество — популярный вид деятельности среди аферистов. В прошлом году сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 4 тысячи фактов хищений с банковских карт в нашем регионе. Больше 1,5 тысячи случаев в Барнауле. Одной из жертв и стала наша героиня Алена.

Мы уже не раз рассказывали о мошенничестве с помощью IT-технологий. Напомним, если сотрудник банка просит вас сообщить личные данные, следует немедленно прервать разговор. После этого связаться с организацией, от имени которой с вами общались. Если на уловки все-таки попались, важно сразу написать заявление об отмене спорной операции в отделении банка, а также обратиться в правоохранительные органы.

Катунь24