Катунь24: Юрьев день: традиции и приметы на 6 мая

6 мая Православная церковь почитает память Георгия Победоносца. В народе эта дата получила название Егорьев день. 6 мая проводили обряд первого выгона скота, а люди купались в росе, собирали целебные травы, жгли костры, совершали аграрные обряды и устраивали ритуальные трапезы.

Фото: pixabay.com

В народе дату 6 мая называли по-разному:

Юрьев день,

Егорий Вешний,

Егорьев день.

Традиции и обычаи

Юрьев день – праздник пастухов. Их в поле кормили мирской яичницей и одаривали подарками. У южных славян Юрьев день вместе с Дмитриевым (8 ноября) делили год на два полугодия: «Юрьевское» и «Дмитровское».

У восточных славян Егорьев день – главный скотоводческий праздник в году. В это время впервые выгоняли скот на пастбище. У южных славян и в Карпатах в эту дату проводили ритуальное доение овец, делали первый замер молока. Овцу, предназначенную для первого доения, украшали венком из цветов и трав. На котёл, в который её доили, вешали отдельный венок.

В Юрьев день проводили много магических обрядов, защищающих скотину от волков, сглаза, нечистой силы, укусов насекомых, а также направленных на плодовитость и благополучие животных в период летнего выпаса.

В Белоруссии, на Украине и в Болгарии крестьяне выходили в поле осмотреть посевы. Иногда приглашали священнослужителей, проводивших молебны и освящавших землю. Хозяева с утра обходили принадлежащие им участки земли, устраивали в поле трапезу. Остатки пищи после трапезы закапывали в землю. Чтобы увеличить урожайность посевов и защитить их от засухи и града, хозяева кувыркались по земле. Для защиты земли от непогоды в поле втыкали ветки, освященные в церкви в Вербное воскресенье. Чтобы у коров было больше молока, в некоторых областях их выводили на зеленеющие поля злаковых культур.

Было принято «окликать» молодоженов. С этой целью молодёжные группы ходили по домам тех пар, которые поженились менее года назад, окликали их по имени отчеству, исполняли для них венчальные песни. Молодежь за «окликание» от супружеской четы получала угощение и подарки.

На западнорусских территориях и на востоке Белоруссии жгли большие общесельские костры. У Южных славян Юрьев день считался началом полугодия, которое продолжалось до Дмитриева дня (8 ноября).

С Юрьева дня отменялись многие запреты на еду. Можно было есть молодое мясо, зелень, молочные продукты, молодые овощи. Первое надоенное молоко раздавали соседям, чтобы помянуть души умерших предков.

Георгия Победоносца (покровителя этого дня) считали защитником полей, земных плодов и домашнего скота. Ему молились о хорошем урожае, а также о защите животных от болезней, ведьм и других напастей.

Приметы и поверья

По погодным явлениям этого дня определяли, каким будет урожай: Если на Егория тепло, то лето не за горами. В этот день нельзя ничего вязать, и даже брать в руки шерстяные изделия. Иначе волки всех овец перегрызут. Ругаться и кричать на Юрия нельзя, а то грозой убьёт. Сильный дождь идёт – много травы вырастет. Если на Егория луна находится в стадии роста, дует порывистый ветер и пасмурно, то такая погода продержится ещё достаточно долго . Комары в стаи сбиваются – к потеплению. Увидеть утром росу – к хорошему урожаю проса. Иней на деревьях – к богатому сбору гречихи. Дождь – к отличному урожаю злаковых культур, но вот гречка не уродится в этом году. Безветренное ясное утро – хороший знак. Ранние посевы – удачные, сбор урожая с них будет отменным. Если с утра было холодно, пасмурно или дождливо, а к вечеру распогодилось, то удачными станут поздние посевы. Если с 6 на 7 мая ночь теплая, то хлеб созреет до первых морозов. Южный ветер – к богатому урожаю, северный – к ранним заморозкам осенью. Если лист на берёзе крупный, то и урожая жди хорошего. Хозяйки на ночь вывешивали на улицу влажное полотенце. Если к утру оно высохнет, то огурцов в этом году будет много.

Человек, рождённый 6 мая, будет хорошо ухаживать за животными. В качестве талисмана ему подходит оникс.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24