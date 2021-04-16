Катунь24: Юрист рассказал о старых и новых запретах для дачников

Самый легкий способ получить штраф на даче — начать сжигать мусор или разводить костры на участке, не оборудованном для этих целей, рассказал юрист Алексей Петропольский.

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За такое правонарушение придется заплатить 2–3 тысячи рублей. При этом для выписывания штрафа достаточно свидетельства сотрудника МЧС через забор, проникать на участок с правоохранителями не требуется, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на юриста.

Запрещается высаживать деревья слишком близко к ограде: растения выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров — ближе двух метров, кустарники — ближе одного метра от забора. Иначе можно получить штраф или предписание их вырубить.

За глухой забор, препятствующий поступлению света на соседские участки, также положено наказание.

Кроме этого дачникам запрещается закапывать неразлагаемые отходы и рубить деревья в окрестностях. За последнее нарушение можно получить реальный срок.

Нельзя выкачивать из скважины более 100 кубов воды в сутки.

Юрист также напомнил, что закон о тишине действует не только в домах, но и на природе. Поэтому на дачах также нельзя шуметь с 10 вечера до 6 утра по будням и в выходные — с 11 вечера до 9 часов утра.

Катунь24