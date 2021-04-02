Катунь24: Юбилейный, двадцатый фестиваль городской Лиги КВН пройдёт в Барнауле

16 апреля во Дворце культуры Барнаула в двадцатый раз пройдет фестиваль городской Лиги КВН.

Фото: официальный сайт Барнаула

За Кубок администрации города Барнаула будут сражаться 16 команд, причем не только барнаульских. Поздравить своих коллег по юмору и посоперничать с ними приедут команды из Рубцовска, Бийска, Новосибирска и Горно-Алтайска.

Краевую столицу в этом турнире представят восемь команд: «Сборная России», «Кто подставил кролика Роджера?», «Здравия желаю» Барнаульского юридического института, две команды государственного университета — «Под каблуком» и «Счастливо!», сборная «120 db» гимназий № 69, 42 и государственного университета, команды «Восточные ласки» медицинского университета и «БалдЁж» Алтайского промышленно-экономического колледжа. Также выйдет на сцену сборная команда Барнаула и Новосибирска «Своя логика».

Тема игры – «Юбилейная весна». Оценивать уровень шуток будет жюри под председательством Андрея Деулина, участника Высшей лиги КВН в составе звездной команды «Дети лейтенанта Шмидта». В жюри вошли депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова, председатель комитета по делам молодежи администрации города Барнаула Владимир Гудков, автор и исполнитель песен Лев Шапиро, журналист Анжелика Соболева, капитан команды КВН «Бумеранг», участник телевизионного проекта «Не спать» на телеканале ТНТ Роман Федюшкин.

На фестивале будут разыграны награды за первое-третье места, за лучшую шутку, лучшую мужскую и женскую роль.

В Барнаульской лиге КВН напоминают, впервые городской фестиваль команд КВН на Кубок мэра был проведен в 2000 году с одобрения Владимира Баварина. С тех пор ежегодно на фестивале разыгрывается фирменная ваза «Барнаул», которая за 20 лет ни разу не покинула столицу Алтайского края. Его выигрывали только барнаульские команды. Благодаря этому фестивалю в городе узнали, что у молодежи есть огромный интерес к движению КВН, есть талантливые команды и исполнители.

Барнаульская лига КВН была создана в 2004 году, но отсчет своей истории ведет именно с момента проведения первого городского фестиваля на Кубок мэра. Сейчас фестиваль разыгрывает Кубок главы администрации города Барнаула.

На сегодня большее число команд КВН из АлтГУ — именно там находятся основные команды Алтайского края, потому что в этом вузе работает лидер КВН-движения, редактор Барнаульской лиги КВН Александр Коробков.

Благодаря администрации города Барнаула вход для зрителей в последние 8 лет был бесплатным и остается таким в этом году. Для этого необходимо заранее зарегистрировать для себя входной билет на сайте.

Катунь24