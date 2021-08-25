Катунь24: Юпитер и компания: барнаульский фотограф запечатлел планету-гигант и его спутники

Автор работы отметил, что смог поймать планету на максимально близком от Земли расстоянии.

Фото: instagram.com/grad.i.ent

Кадр опубликовал в своём Instagram-аккаунте барнаульский фотограф grad.i.ent. В подписи к фото он отметил, что «опять объявил охоту на планеты-гиганты», поскольку именно в августе лучше всего снимать «астрономические штуки».

Фотографию самой большой планеты вместе с её спутниками автор сделал 21 августа 2021 года в Солонешенском районе.

«Повезло снова щёлкнуть восход Юпитера с его спутниками в Алтайских горах. Да, это не Луна, которая всем уже надоела. Это Юпитер и его главные спутники: Ганимед, Европа, Ио и Каллисто. В прошлом году уже делал подобную фотку, но в этот раз был объектив помощнее, значит, Юпитера будет на 50 % больше», – прокомментировал работу фотограф.

Экваториальный радиус пятой от Солнца планеты равен 71,4 тыс. км – в 11,2 раза больше радиуса Земли. А масса Юпитера в 2,47 раза превышает суммарную массу всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых, в 317,8 раз — массу Земли; примерно в 1000 раз масса Юпитера меньше массы Солнца. Всего, включая запечатленных Ганимеда, Европу, Каллисто и Ио, у планеты-гиганта 79 спутников, уточняет starwalk.space.

Ранее фотограф grad.i.ent удивил барнаульцев снимком МКС на фоне Солнца. А ещё он заснял «паровозик» из спутников Илона Маска. Кроме того, барнаульцу удалось заснять противостояние Сатурна с Солнцем.

Катунь24