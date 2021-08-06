Катунь24: Юрист объяснил, когда в вашу квартиру могут зайти с проверкой

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал агентству «Прайм», что любая проверка жилого помещения должна быть обоснована законом.

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Представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учёта потребления энергоресурсов, по действующему законодательству должны предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты предполагаемой проверки, объясняет юрист. Гражданин же может не согласиться с датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение, и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки.

Если проверяющим не удалось оказаться в квартире, то коммунальная служба может обратиться в суд, который, как показывает практика, решит вопрос в пользу проверяющих и обяжет вас открыть для них дверь своей квартиры.

Катунь24