Катунь24: Юрист рассказал, какие штрафы могут ждать автомобилистов за городом

Водителей за городом могут оштрафовать за нарушение правил перевозки детей и грузов, за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета и знака «крупногабаритный груз», а также за мойку автомобиля на дачном участке. Об этом предупредил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин, пишет агентство «Прайм».

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Штраф можно получить за отсутствие или несоответствие аптечки.

«В новый набор (аптечки) были добавлены влажные салфетки и маски по причине обострившейся эпидемиологической обстановки. Ранее из состава аптечки были исключены таблетированные препараты. Штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей», — отметил юрист.

Также 500 рублей придется заплатить за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета в соответствии со статьей 12.5 КоАП Российской Федерации. Штраф грозит и за отсутствие знака «крупногабаритный груз».

«Если вы нарушили правила перевозки не крупногабаритного груза, то есть до допустимых пределов, то размер штрафа будет минимальным, наказание даже может ограничиться предупреждением», — сказал эксперт.

Это касается случаев, когда груз, не ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства, и других.

Если же водитель превысил допустимые нормы крупногабаритного груза, требующего специальное разрешение (не более 10 см), то ему грозит штраф по статье 12.21.1 КоАП РФ — 1–1,5 тыс. рублей. При превышении размеров на 10–20 см — 3–4 тыс. рублей; на 20–50 см — 5–10 тыс. рублей; более 50 см — 7–10 тыс. рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев.

Также за нарушение правил перевозки детей можно получить штраф в три тысячи рублей, при перевозке животных на руках или задней полке салона авто — 500 рублей.

Юрист также не рекомендует мыть машину на дачном участке с использованием моющих средств —за это придется заплатить от одной до двух тысяч рублей.

Катунь24