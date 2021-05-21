Катунь24: Три российских гребца поборются за путевку на Олимпиаду в Токио на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Сегодня, 20 мая 2021 года, спортсмены участвуют в квалификационных отборах.

Фото: Алтайский спорт

Всего в Барнауле разыгрываются шесть олимпийских лицензий в следующих классах: каноэ-одиночка, женщины, 200 м; байдарка-одиночка, женщины, 200 м; байдарка-одиночка, мужчины, 200 м; байдарка-одиночка, женщины, 500 м; байдарка-одиночка, мужчины, 1000 м; каноэ-одиночка, мужчины, 1000 м. Пропуск на Олимпиаду дает только первое место, уточняет «Алтайский спорт».

Российские гребцы будут участвовать в трех из шести видов программы олимпийской квалификации: Илья Штокалов (каноэ, 1000 метров), Наталья Подольская (байдарка, 200 метров) и Светлана Черниговская (байдарка, 500 метров). Наталья Подольская, байдарочница из Архангельской области, прошла сразу в финал отбора лицензии на Олимпийские игры, он пройдёт завтра, 21 мая 2021 года.

Соревнования в Барнауле – последние в ряду отборочных олимпийских стартов, где разыгрываются лицензии для команд.

Катунь24