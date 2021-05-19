Катунь24: Три бийских подростка издевались и унижали девушку, снимая происходящее на телефон

При этом они вымогали с нее несуществующий денежный долг.

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В августе 2020 года юноша и две девушки пришли домой к своей 18-летней знакомой, которую позвали прогуляться, чтобы обсудить долг. Они пришли на пустынный участок возле реки Бии и начали угрожать ножом. Подростки заставили девушку снять с себя одежду и стали жестоко ее избивать. Они били ее пластиковой бутылкой с водой, забрали деньги и кольцо. Юноша и девушки унижали потерпевшую и снимали происходящее на телефон.

После этого они пошли домой к пострадавшей девушке, где продолжили издевательства и совершили иные действия сексуального характера.

Подростки стали шантажировать потерпевшую: они разместили на ее страничке в соцсети ее интимные фотографии, а также разослали снимки и видео знакомым.

Каждый из обвиняемых вину признал частично, они перекладывали ответственность и вину друг на друга, сообщили в региональном Следкоме. Сейчас уголовное дело направили в суд.

Катунь24