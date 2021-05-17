Катунь24: Три усадьбы пострадали при пожаре в селе Алтайского края. Есть погибшие

Информацией поделились очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Фото: Инцидент Барнаул

Пожар случился сегодня ночью с 15 на 16 мая 2021 года, на станции Озёрки Тальменский района. По словам очевидца, в доме взорвался газовый баллон. Хозяйка дома погибла.

По данным ГУ МЧС России по Алтайском краю, сообщение о случившимся поступило с опозданием. К приезду пожарных открытым огнём кроме дома горели уже надворные постройки. Кроме того, серьёзно опстрадали помещения на двух соседних участках.

На пожаре работали 8 единиц техники и не менее 20 человек личного пожарного состава. Подписчики «Инцидент Барнаул» отметили, что с огнём спасатели пытались справиться всю ночь: «С 11 вечера началось, в 6 утра закончили тушить». Причины произошедшего устанавливаются.

Катунь24