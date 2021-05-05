Катунь24: Тельцу необходимо встряхнуться, а Льву не следует лезть в авантюры. Гороскоп на 5 мая

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 5 мая.

Звезды гороскопа советуют Овну расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Овну придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Овна сегодня это не тяготит: уже на днях он возьмется за дела с новыми силами!

Тельцу необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ему все безразлично! На самом же деле эмоции Тельца притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же, напротив, взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, сегодня небольшая авантюра пойдет Тельцу на пользу, вернув ему свежее восприятие здесь и сейчас.

Любой механизм, винтиком которого являются Близнецы (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Близнецов, мешая сосредоточиться. Как результат, им будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет сегодня ожидать от Близнецов подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Звезды гороскопа категорически не рекомендуют Раку действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Рак захочет решить сегодня какой-нибудь важный вопрос, ему волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

Льву не следует лезть в авантюры – и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача сегодня возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Льву сегодня достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Деве не стоит полагаться только на себя: самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Дева может легко не заметить того, что находится прямо у нее перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Девы отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать ее, Дева станет куда более внимательной и менее рассеянной.

Весам не стоит браться за крупные проекты с участием других – им вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого сегодня Весы могут хотя бы немного положиться, – это они сами, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где они лично за все отвечают. И где им при всем желании никто не сможет помешать.

Звезды гороскопа советуют Скорпиону устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Скорпиона к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, – а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на ура. Другими словами, Скорпиону сегодня не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций – и люди за ним охотно пойдут!

Стрельцу следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Стрелец считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы сегодня могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Стрельцу стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

День не склоняет Козерога анализировать или вдаваться в подробности. Козерог может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают его, что полагаться на интуицию сегодня не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, сегодня Козерогу не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

Водолею надо быть трижды осторожным – особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Водолею покажется, что шанс сам плывет к нему в руки, сегодня ему не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится, и Водолей сможет вернуться к тому, что задумал.

Энтузиазм Рыб способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Рыбы со своим усердным рвением сегодня могут вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все их начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Рыбам поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Рыб активности, стараться не проявлять излишнего рвения.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24