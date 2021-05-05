Катунь24: Туристка из Новосибирска погибла при сплаве в Алтайском крае

Происшествие прошло в минувшие выходные на реке Песчаной в Смоленском районе Алтайского края.

Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

Девушка была в составе незарегистрированной группы туристов из Новосибирской области. Компания сплавлялась на рафтах по порогам реки Песчаной. По время прохождения одного из порогов плавательное средство перевернулось.

Спастись удалось 14 туристам из 15. Потерпевших обнаружил начальник краевой пожарной части и доставил в село Солоновка.

«Была организована поисковая операция, в которой было задействовано 35 человек, 13 единиц техники. В итоге погибшая женщина была обнаружена», – сообщает региональное МЧС.

Ведомство напоминает, что регистрация туристических групп позволяет отслеживать и контролировать их движение. Для этого нужно зайти на сайт Главного управления МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, перейти по ссылке «Регистрация туристских групп», заполнить форму.

Катунь24