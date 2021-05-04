Катунь24: Теплоходы начали курсировать по Оби в Барнауле

Перевозки гостей и жителей региона по Оби начались 30 апреля 2021 года.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Жителям края будут доступны поезднки по направлениям: Барнаул – Рассказиха, Барнаул – Бобровка, Барнаул – Кокуйское, уточняет региональный Минтранс.

По словам директора ООО «Барнаульский речной порт» Александра Крука, в предстоящем сезоне планируется перевезти более 120 тысяч человек. В прошлом 2020 году пассажиропоток значительно сократился п сравнению с 20219 годом из-за эпидемиологической обстановки.

Для подготовки к навигации был проведен ремонт флота и ремонт береговой обстановки на 900 плавучих и береговых сигнальных знаках для обеспечения безопасности движения. Ежегодно Правительством Алтайского края оказывается финансовая поддержка для погашения убытков, полученных от перевозки пассажиров на пригородных линиях. В текущем году сумма средств составит более 11 млн рублей.

Период грузовых перевозок речным транспортом начался 26 апреля 2021 года. Для бесперебойной работы был проведен ремонт 38 единиц технического флота, проведена корректировка лоцманских карт, составлен план путевых работ.

«В прошлом году было перевезено 890 тонн груза, для нас это хороший показатель, но мы можем больше. Поэтому в текущем году планируем превысить результат 2020 года и перевезти 1 млн тонн», – рассказал начальник Барнаульского района водных путей и судоходства Александр Чуприн.

Катунь24