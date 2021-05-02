Катунь24: Телец будет особенно тяготиться рутиной, а Лев с головой уйдет в работу. Гороскоп на 2 мая

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2 мая.

Главной движущей силой Овна станут амбиции! Ему недостаточно просто справляться с делами – ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Овна в этом направлении сегодня будут даваться ему естественно и легко. К тому же звезды гороскопа обещают, что и окружающие отнесутся к продвижению Овна весьма благосклонно, и даже способны подтолкнуть его немного вперед.

Телец будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Тельцу встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, – это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Тельца найдутся дела за пределами четырех стен – сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.

От Близнецов потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Близнецы не сумеют проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят их на второй план, присвоив себе их идеи и заслуги. Так что другого варианта у Близнецов сегодня просто нет – либо они смирятся со скамейкой запасных, либо же сумеют продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдут на первые роли.

Успех сегодняшнего дня Рака напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, Рак обнаружит, что любое дело спорится в его руках! Так что разогнаться сегодня Раку просто необходимо, даже если для этого ему понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Рак еще долго не сможет остановиться. Сегодня он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел!

С самого утра Лев с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Льву использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему сегодня противопоказана: погруженный в свои мысли Лев просто не услышит слова окружающих.

У Девы неожиданно для нее самой могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Деву попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ней другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Девы есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Весы рискуют столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Весы, отодвинув их в сторону. А может быть, сегодня Весам предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют им собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

В делах Скорпиону может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Скорпиона практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Скорпион сегодня сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень не скоро!

Девизом жизни Стрельца станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания – самонадеянными. Однако на самом деле Стрелец не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Стрельца достаточно просто ему не мешать. Все остальное Стрелец сделает сам, добившись неплохих результатов.

Секрет успеха Козерога кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Козерога к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Козерог сегодня просто незаменим! Даже не обладая никакими особыми правами, Козерог сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это – о чудо! – будет воспринято с пониманием.

Водолею могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Водолею набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится – перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Энтузиазма Рыбам не занимать! Они будут по-настоящему увлечены тем, что делают, даже если их участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, – в хорошем настроении Рыб или же в том, что они будут ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Рыб сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к ним и не раз в течение дня спросят их совета.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24