Катунь24: Товарищ жительницы Барнаула украл у неё из квартиры мобильный телефон и 100 долларов

Валюту похититель потратил на спиртное, а украденный сотовый телефон потерял.

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Заявление на своего знакомого подала 46-летняя жительница Барнаула. Сумма материального ущерба за кражу мобильника и стодолларовой купюры составила 19 тысяч рублей.

Похититель был задержан в тот же день, когда женщина обратилась в полицию. Это был ранее судимый житель Барнаула, 1963 года рождения, работающий сотрудником по обслуживанию домовой территории. Во время опроса мужчина рассказал, что с потерпевшей они периодически встречаются у неё дома.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемый решил похитить лежащий на тумбочке телефон и купюру, когда женщина уснула. Однако она успела заметить действия своего знакомого и попыталась остановить, но мужчина успел выбежать из квартиры, забрав с собой украденное. Похищенные 100 долларов обменял у неизвестного на 2000 рублей и потратил на спиртное, а сотовый телефон потерял в неустановленном месте.

По факту совершённой кражи возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Катунь24