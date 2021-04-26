Катунь24: Тельца ожидает аврал, а Лев будет подобен Юлию Цезарю. Гороскоп на 26 апреля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 26 апреля.

Овну будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Овна позавидует сам Нострадамус! Зато ему прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды гороскопа сегодня советуют Овну в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать «на автомате» или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.

Чуть ли не с самого утра Тельца ожидает аврал. Ему следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Телец в панике не начал хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды гороскопа советуют Тельцу действовать стремительно, но без суеты. Все равно его энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.

Залогом успеха в делах Близнецов будет их умение самим взять то, что им положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит их заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Сегодня – день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Близнецы действуют преимущественно ему на нервы – что ж, почему бы и нет? Зато сегодня Близнецы не упустят своего, и их проекты уж точно не останутся без внимания.

Рака ожидает день, про какие обычно говорят: «Дело спорится». Он будет находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Рак вообще не прилагает никаких усилий, однако на самом деле он просто способен сегодня хорошо организовать свое время: второстепенные дела Рак отложит в сторону, а важные – спокойно решит в течение дня.

Лев будет подобен Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Льва такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота – благодаря им, он способен сегодня побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: сегодня даже если Лев возьмется за три задачи сразу, он сумеет получить отличный результат!

У Девы будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, она способна даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды гороскопа советуют Деве сегодня использовать этот талант для того, чтобы изящно «разрулить» самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Весы будут испытывать настоящий прилив энергии и сил! Их решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет их к резкости и безапелляционности, а их решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды гороскопа сегодня советуют Весам во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Весы не прогадают!

Скорпиону в делах следует быть как можно внимательнее – особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Скорпиона к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Скорпионам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью сегодня кто-то воспользуется.

Стрелец, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с его работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп сегодня именно к этому и склоняет Стрельца. Звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации – это обогатит Стрельца новыми знаниями.

Звезды гороскопа дают Козерогу парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Козерог – пылкий энтузиаст своего дела, сегодня ему лучше работать в автоматическом «конвейерном» режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. «Не усложняй!» – девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Козерога полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и сегодня – именно такой день.

Водолей будет легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Водолей сможет без труда улаживать дела, на которые в другое время он потратил бы весь дар своего красноречия – причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Водолеи! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой – и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.

Звезды гороскопа обещают Рыбам отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Их позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Рыбы удивятся тому, сколько у них найдется сторонников! Если же они запустят новый проект, их ждут замечательные перспективы. Другими словами, Рыбам сегодня дается шанс сделать что-то, что заложит основу их будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24