Катунь24: Терентий Маревный: традиции и приметы на 23 апреля

По приметам на 23 апреля судили об урожайности хлеба. В народном календаре дата получила название Терентий маревный. В православии в этот день почитают мученика Терентия и его дружину, которые пострадали при правлении императора Декия (249-251).

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Императором был издан указ, в котором повелевалось всем лицам, состоящим в подданстве государства, принести жертвы идолам. Когда указ получил правитель Африки, он созвал всех на площади и, показав страшные орудия пыток, сообщил, что каждый человек должен принести жертву, в противном случае его ожидают страшные мучения.

Большинство людей, испугавшись пыток, согласились, но святой Терентий и с ним сорок христиан отказались принимать участие в жертвоприношении и заявили о своей верности Спасителю. Терентия и трех его ближайших друзей заключили в темницу, а остальных мучеников сначала пытались уговорить отречься от Христа, а когда это не помогло, подвергли страшным мучениям. После жестоких истязаний страдальцев привели в храм и ещё раз предложили поклониться идолам, но по молитве мучеников статуи и храм разрушились. Тогда разъяренный правитель издал указ казнить мучеников.

После казни 36 христиан правитель призвал к себе Терентия и его ближайших друзей, показал им тела убитых и ещё раз предложил принести жертву идолам, но мужчины отказались. На них наложили тяжелые оковы и решили морить голодом. Ночью в темницу явился Ангел Господень, снял со страдальцев оковы и напитал их. Утром стража нашла узников бодрыми и веселыми. В темницу навели змей и всяких гадов, но они не тронули святых мужей. Видя своё бессилие, правитель приказал обезглавить мужчин. Их святые тела с честью погребли христиане за городом.

Традиции и обычаи

На Терентия Маревного каялись грешные жены. Ещё в этот день гадают на ближайшие три месяца. Смотрят в окно и примечают, кого первым увидят:

молодая женщина или мужчина – к спокойной и благополучной жизни;

семья – к примирению враждующих и добрым отношениям с родственниками;

пожилая женщина – к болезням и неудачам;

инвалид – плохой знак (скорее всего, в ближайшие три месяца вы потеряете кого-то из близких);

кошка – к прибыли;

собака – к печали;

птицы – к новому интересному знакомству и получению важных известий.

Приметы и поверья

Красное солнце в туманной дымке или в голубых и розовых маревах – к урожаю хлеба. Если солнце из-за горы выкатилось и как на ладонь на землю легло, то придется землю перепахивать и сеять заново. Ясное солнце – следует перепахивать озимое поле и досевать яровые. Утром туман против солнца – к дождю. Если появились сережки на орешнике, то больше морозов не будет. Сон с 22 на 23 апреля не исполнится, но все равно лучше его никому не рассказывать.

Люди, родившиеся 23 апреля, ведут жизнь полную перемен. Им следует носить кошачий глаз и янтарь.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24