Катунь24: Туристический эксперт в Алтайском крае назвал поддержку отрасли в РФ «Подарком от Деда Мороза»

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Алтайском крае по направлению «Туризм», эксперт в сфере гостеприимства и туризма Татьяна Сажаева охарактеризовала инициативы по поддержке туристической отрасли страны, которые озвучил в среду Президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию, как «подарок от Деда Мороза».

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«Искренне скажу: кешбэк 20% до конца года, 50% компенсация затрат на отдых детей, студенческий кешбэк, инфраструктурные вложения в развитие туризма на Алтае — все это воспринимается с легкой радостью, как от подарка ребенку Деда Мороза под Новый год. Неожиданно, приятно — такого внимания к развитию внутреннего туризма со стороны государства за всю постсоветскую историю не было. И понимаю, что если это прозвучало из уст Президента — этому быть. Такие сигналы очень важны и всем россиянам, и предпринимателям, и инвесторам, и региональным и местным администрациям», — подчеркнула Сажаева.

Как сообщил президент, в России запустят программу льготных кредитов для турбизнеса — ставка будет составлять лишь 3-5 %.

«Наш новый нацпроект в сфере туризма. Планируются льготные кредиты на развитие туристического бизнеса. Ставка будет составлять 3-5%», — сказал Путин.

Путин предложил поощрить молодежь, которая проявила себя в волонтерстве. Для таких ребят программа частичного возврата средств будет действовать в высокий сезон.

«Мы должны защитить наших граждан. Предлагаю, по меньшей мере до конца года, продлить программу по возвращению 20% стоимости поездки при внутреннем туризме. Детский отдых надо сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости поездки детей в летний лагерь», — резюмировал глава государства.

Катунь24