Катунь24: Тельцу следует быть вдвойне осторожным, а Козерог будет порхать как бабочка. Гороскоп на 20 апреля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 апреля.

Звезды гороскопа призывают Овна задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Сегодня – отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Овен может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

Тельцу следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что сегодня Телец может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

В руках Близнецов все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг них – стоять коромыслом! Близнецы настроены по-боевому, они готовы направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от них переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельные Близнецы рискуют пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Замечательный день для всех Раков, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Раку шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Сегодня Рак может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого он вложил немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Рак уже перестал надеяться на результат.

Хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Льва будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа сегодня мало склоняют Льва к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Лев не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!

Деве лучше всего удастся строить воздушные замки – они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Деву мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из нее один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Деве сегодня стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Весы имеют все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет их с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Весы столкнутся с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Весам сегодня открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Для Скорпиона наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Скорпиона, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Скорпион сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.

За что бы Стрелец ни взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Стрельцу может показаться, что промедление смерти подобно, и если он поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Стрельцу следует держать себя в руках. Сегодня ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Козерог будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Козерога можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса сегодня способны обернуться тем, что Козерог превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Звезды гороскопа советуют Водолею в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Водолея к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «Я». Это вовсе не означает, что Водолей должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.

В любых делах Рыбам будет трудно отличить важное от неважного. Они могут придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Рыбы посвятят тем делам, которые просто первыми попались им на глаза или же чем-то их заинтересовали. Впрочем, если у Рыб нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что они все-таки возьмутся, они сделают тщательно, «от и до».

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24