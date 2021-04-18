Катунь24: Телец может действовать на автопилоте, а Близнецов ждет много встреч. Гороскоп на 18 апреля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 18 апреля.

Звезды гороскопа советуют Овну посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Овен, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

В повседневных задачах Телец может действовать на автопилоте – настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Тельца, заставляя его сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Близнецов ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Близнецов способны повлиять на их карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Близнецам необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Окружающие будут рассчитывать на поддержку Рака, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Раку следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня его советы будут отличаться продуманностью, Рак способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Льву следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Льву провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Лев окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.

Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Деву. Она склонна принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет ее интуиция. Вообще, сегодня Дева настроена скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ей не будет равных, а сердца людей она сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательная Дева – настоящая телепатка.

Весы способны привлечь на свою сторону полезных и нужных им людей – если только они всерьез зададутся этой целью. День наделяет их всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Весы сегодня должны сами выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся их неотразимому обаянию.

Отличный день для Скорпиона! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Скорпиону придется решать, кто для него интереснее! Вообще, сегодня Скорпион способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!

Стрелец сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Стрелец способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Стрелец получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Если у Козерога намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Козерог сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Козерога, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Удел Водолея – помогать окружающим, особенно близким. У Водолея может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Водолей способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Водолею сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Рыбы настроены на борьбу, однако бороться им будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить им победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Рыбами, достаточно им предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Рыбы сегодня будут чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца им просто не будет равных!

По материалам сайта Гороскоп 1001

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