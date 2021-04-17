Катунь24: Трасса от Абакана до Бийска обойдётся в 74 млрд рублей

Об этом на Красноярском экономическом форуме заявил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, сообщает ТАСС.

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Сейчас добраться от Абакана до Бийска можно лишь через Красноярский край. Длина пути при этом составляет 1,1 тысячи км. Прямая автодорога позволит существенно сократить маршрут — до 430 км. На завершение создания транспортного коридора необходимо 74 млрд рублей вложений.

Коновалов отметил, что проект включен в комплексный план по расширению магистральной инфраструктуры России и комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

Катунь24