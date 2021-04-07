Катунь24: Тысячи новобранцев из Алтайского края пополнят ряды Вооружённых сил России в этом сезоне

Катунь24: Тысячи новобранцев из Алтайского края пополнят ряды Вооружённых сил России в этом сезоне07.04.2021
В регионе началась весенняя призывная кампания.
Фото: Катунь 24
Как всегда, алтайские воины отправятся служить во все рода войск разных военных округов страны. В том числе в элитные подразделения.
Перед отправкой в войска призывников дважды тестируют на заболевание новой коронавирусной инфекцией. В воинских подразделениях строго соблюдается социальная дистанция и применение средств индивидуальной защиты. Также солдаты могут пройти добровольную вакцинацию от COVID-19.