Катунь24: Тысячи новобранцев из Алтайского края пополнят ряды Вооружённых сил России в этом сезоне

В регионе началась весенняя призывная кампания.

Фото: Катунь 24

Как всегда, алтайские воины отправятся служить во все рода войск разных военных округов страны. В том числе в элитные подразделения.

Перед отправкой в войска призывников дважды тестируют на заболевание новой коронавирусной инфекцией. В воинских подразделениях строго соблюдается социальная дистанция и применение средств индивидуальной защиты. Также солдаты могут пройти добровольную вакцинацию от COVID-19.

Катунь24