Катунь24: Треть жителей Алтайского края вернулись на работу с удалёнки

Служба исследований сервиса по поиску работы HeadHunter провела опрос жителей Алтайского края и выяснила, сколько людей вернулись с удалёнки в офисы и как это повлияло на их работоспособность.

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Выяснилось, что из 42 % жителей региона, которые год назад ушли на дистанционный режим работы, 33 % работают в офисе полную рабочую неделю. Ещё 9 % вышли на гибридный формат, работая попеременно удалённо и в офисе, а 12 % по-прежнему работают из дома.

45 % жителей Алтайского края сообщили, что вообще никогда не переходили на удалёнку.

63 % сотрудников, частично или полностью вернувшихся в офисы, считают, что их продуктивность не изменилась. Ещё 17 % говорят о том, что они стали работать лучше, и 12 %, наоборот, считают, что их результативность снизилась после отказа от удалённого режима работы.

Из тех, кто всё ещё остаётся работать дома, лишь 3 % желают вернуться в привычный формат жизни. Ещё 26 % готовы работать в гибридном графике, но 66 % сотрудников из Алтайского края заявили, что не хотят возвращаться в офисы. В среднем по России этот показатель чуть меньше – 59 %.

Катунь24