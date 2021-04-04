Катунь24: Турция, Греция и Испания закроют границы для туристов

В этих странах возможно повторное ведение карантина – там снова растёт заболеваемость коронавирусом.

Фото: pixabay.com

The Telegraph делает негативные прогнозы на летний туристический сезон, сообщает otdyhpress.ru. Испания, Турция и Греция могут оказаться в «красной» зоне – то есть, вновь ввести локдаун. Однако сейчас нет прямых запретов, например, Греция планирует открываться для россиян уже в середине мая. С Испанией все гораздо сложнее: предпосылок открытия границ пока нет. Страна зависит от решения Европейского Союза, а также от резко растущей заболеваемости на курортах. Курортные страны получат этим летом как минимум оранжевый уровень опасности.

Интересно, что нам фоне растущей заболеваемости в провинциях Турции, россияне стали чаше скупать туры в Краснодарский Край, что уже сейчас приводит к большим проблемам: спрос стал превышать предложение.

Катунь24